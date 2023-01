Afef Jnifen, terrore per il marito in Ferrari: assalto e rapina, finisce male

11 gennaio 2023 a

a

a

Una rapina assurda quella ai danni Alessandro Del Bono, amministratore delegato della Mediolanum Farmaceutici e marito della showgirl italo-tunisina Afef Jnifen. L'uomo sarebbe stato rapinato di un orologio da 40mila euro. È successo tutto nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 10 gennaio: l'imprenditore si trovava nella sua Ferrari a Milano, in corso Monforte. Stava tornando a casa quando un uomo con il casco intergrale ha spaccato il finestrino dell'auto, forse con il calcio di una pistola, non si sa se vera o finta.

Rapinato il figlio di Salvini, due arresti: chi è stato l'uomo decisivo

A quel punto il rapinatore ha infilato il braccio all'interno dell'automobile e ha velocemente sottratto l’orologio dal polso dell'uomo. L'oggetto rubato sarebbe - in base a quanto ricostruito finora - un Patek Philippe in oro bianco, modello 5140, del valore di 40mila euro. Il rapinatore poi ha fatto perdere le tracce di sé. Del Bono, che ha denunciato l'accaduto alla polizia, ha detto di aver notato, a rapina in corso, altri due scooter con altrettanti motociclisti nei paraggi.

"A posto. Ora...". Figlio di Salvini rapinato, sinistra bestiale: chi scrive questo orrore

L'imprenditore, comunque, ha subito dato l’allarme. Inoltre, non avrebbe riportato ferite, solo una lieve escoriazione all’avambraccio che non ha richiesto cure mediche. Gli agenti delle Volanti a cui è stato denunciato il fatto hanno poi affidato il caso agli specialisti dell’Antirapine della Squadra mobile di Milano: determinanti per le indagini potrebbero rivelarsi le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza installate nella zona in cui è avvenuto il colpo.