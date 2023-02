Milano, mangia un tiramisù vegano e muore: choc al ristorante

06 febbraio 2023 a

Mangia un tiramisù e muore dopo una settimana di coma: è successo a Milano. Vittima una giovane di 20 anni, che aveva una ipersensibilità al latte. La ragazza aveva mangiato una porzione di tiramisù "vegano", la sera del 26 gennaio. Il prodotto, chiamato "Tiramisun", è stato ritirato oggi dal mercato dal ministero della Salute per il "rischio di presenza di allergeni", in quanto conterrebbe proteine del latte non indicate sull'etichetta. Il prodotto "può contenere tracce di latticini. Si invitano i consumatori a non consumare il prodotto e a riportarlo al punto vendita per il rimborso", si legge sul sito del ministero.

È stato subito dopo aver mangiato quel dolce che la giovane si è sentita male. Si trovava a cena col suo fidanzato, quando a un certo punto ha avuto uno shock anafilattico. Dopo alcuni cucchiaini la ragazza si è sentita male e sono stati chiamati i soccorsi: la corsa al San Raffaele, però, non è bastata. La ragazza è morta ieri. Su Repubblica si legge che "la procura ha effettuato, con il pm Luca Gaglio, il fermo amministrativo su sette vasetti trovati nel locale". Nel frattempo, sarebbe stato aperto un fascicolo per omicidio colposo.

Stando alle prime indagini, pare che il prodotto non indichi il latte sull'etichetta, quindi sarebbero escluse responsabilità del locale. Da un'analisi qualitativa effettuata dai Nas, emergerebbe invece la presenza di latte.