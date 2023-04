Neonata morta nel cassonetto, dettagli drammatici dall'autopsia

30 aprile 2023 a

Emergono nuovi drammatici dettagli sul caso della neonata trovata senza vita in un cassonetto a Milano, in zona città studi. Secondo quanto si apprende il giorno successivo il ritrovamento, la piccola potrebbe essere nata già morta. È stata ritrovata avvolta in una coperta rossa in un cassonetto dei vestiti usati della Caritas, tra via Sandro Botticelli e via Cesare Saldini, a Milano.

Il fatto che potesse essere già morta emerge dai primi esami autoptici condotti sul corpicino della neonata, anche se sono in corso ulteriori accertamenti. Gli inquirenti stanno lavorando anche per cercare di identificare la madre della piccola, attraverso l'acquisizione delle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, molte delle quali di abitazioni private. Il corpicino della neonata è stato ritrovato, nella serata di venerdì da un passante che ha allertato le forze dell'ordine e i soccorsi.

Neonata trovata morta nel cassonetto, Milano sotto-choc: "Placenta attaccata"

Intanto, gli investigatori della sezione Omicidi della squadra Mobile, coordinati dal pm Paolo Storari che ha aperto un fascicolo per infanticidio al momento a carico di ignoti, in attesa di esami anatomopatologi più approfonditi, i cui risultati arriveranno solo nelle prossime ore. E c'è anche preoccupazione per la salute della madre: la morte del feto potrebbe essere legata a una grave patologia della donna, la quale potrebbe essere esposta ad emorragie o infezioni post-parto.