Milano, lo scempio del 1° maggio: pippano e urinano ovunque, rave in pieno centro

Anche il Primo maggio si trasforma in una ghiotta occasione per i sostenitori dei rave party. Nel pomeriggio di lunedì, il movimento "Smash repression" ha assaltato e saccheggiato un negozio dando vita a una sorta di rave in pieno centro a Milano. Tutto è iniziato con il corteo partito alle 15.30 da piazza XXIV Maggio in direzione del centro città. In piazza Resistenza partigiana gli appartenenti al sindacalismo di base hanno proseguito verso piazza Duomo "dove la loro iniziativa ha avuto termine senza rilievi di sorta", ha puntualizzato la questura. La componente "Smash repression" si è però diretta in via De Amicis raggiungendo Piazza Castello, dove è iniziata la festa.

In piazzale Cadorna il movimento ha distrutto la porta di un esercizio commerciale rubando bottiglie di alcolici. Da Via Fatebenefratelli fanno sapere che "sono in corso accertamenti per l'individuazione dei responsabili". Ma non è tutto, perché alcuni poliziotti sono stati investiti da un getto di colla. I responsabili sono stati subito individuati e indagati per resistenza a pubblico ufficiale.

Così la festa dei lavoratori è diventata l'occasione per protestare contro il governo per la stretta sui rave. Come? Attraverso giovanissimi ubriachi, musica techno e disordini in città. A confermarlo alcune immagini e video rilanciate su Instagram dalla pagina "Milano bella da Dio". Anche la didascalia non lascia spazio a dubbi: "Droga, marciapiedi ridotti a latrine e musica ad alto volume.Porta Venezia, Garibaldi, Corso Genova, Cadorna, Cairoli. Il corteo per la festa dei lavoratori ha toccato tutte le aree della città. Ma tra chi sfila per motivi nobili o anche solo per danzare o ascoltare la musica, c’è anche chi sfrutta il giorno di festa per compiere atti non proprio nobilissimi, sotto gli occhi di tutti, famiglie con bambini comprese. Molte le segnalazioni di chi si ritrova la via di casa trasformata in orinatoio e piazza di spaccio e consumo di sostanze".