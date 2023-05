Ilaria Lamera, la ragazza della tenda al vigile: "Sa chi sono io?"

12 maggio 2023 a

Non siamo al "lei non sa chi sono io", ma quasi. Ilaria Lamera da alcuni giorni sta tenendo sotto scacco la politica italiana: è lei, 23enne di Alzano Lombardo (Bergamo) studentessa del Politecnico di Milano, ad aver inventato la protesta delle tende, accampandosi davanti all'ateneo milanese per sollevare il problema del caro-affitti. Il Pd e il Movimento 5 Stelle si sono subito accodati, annusando la polemica contro il governo. Lei è stata ricevuta in Comune e, spiega il Corriere della Sera, al vigile che la ferma dice: "Ma io sono quella delle tende!".

La sinistra, insomma, ha una nuova figurina giovane e pulita da esibire come santino, dopo Greta Thunberg, Mattia Santori e le sardine, gli eco-teppisti di Ultima generazione, anche se lei assicura: "La mia protesta la definisco apartitica e non mi interessano la sinistra o la destra".

La verità, in qualche modo un paradosso, è che Ilaria una casa a Milano l'ha pure trovata. "Dopo mesi che facevo la pendolare, ho iniziato a cercare un alloggio a Milano rendendomi conto che le stanze erano tutte dai 700 euro al mese in su spese escluse. L’idea della tenda mi è venuta un giorno che ero molto stanca e non volevo tornare a Bergamo", spiega al Corsera. La casa in cui abita ora "l’ho presa a inizio aprile, prima della protesta. Ci ho messo 8 mesi e ho rifiutato offerte da oltre 700 euro a stanza. È la mia prima casa a Milano e sono già molto fortunata a potermela permettere. La condivido con una ragazza che paga la mia stessa cifra".

La leader morale dei "campeggiatori", dunque, non lo fa per é ma per gli altri: "Ci ho messo la faccia perché sono così di carattere: se credo in una battaglia, la faccio. Volevo fare questo casino ma non me l’aspettavo assolutamente".

Quindi risponde a muso duro al ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, secondo cui il caro-affitti è un fenomeno tipico delle grandi città amministrate dal centrosinistra. "Ho visto le dichiarazioni. E ho visto che la ministra dell’Università Anna Maria Bernini gli ha risposto di farsi gli affari suoi se non mi sbaglio e io sono d’accordo con lei".