Arrigo Sacchi, "fortunato ad essere vivo": racconto-choc

"Un vero disastro, non ricordo di aver mai visto una cosa del genere. Penso di essere fortunato se sono ancora vivo": Arrigo Sacchi lo ha detto a proposito del violento nubifragio che si è abbattuto sull'Emilia Romagna la scorsa notte. L'ex commissario tecnico della Nazionale italiana ha parlato dalla sua abitazione di Milano Marittima, frazione di Cervia. "Vedere i pini così sradicati dal terreno è qualcosa di inquietante", ha aggiunto.
"Non mi sono accorto di cosa è accaduto nella notte – ha ammesso a Il Resto del Carlino -. Stavo dormendo e non ho sentito niente. Quando mi sono svegliato e mi sono reso conto di quello che era successo qui, a Milano Marittima, la prima cosa che ho pensato è stata: sono davvero fortunato perché ancora vivo. È stato un evento traumatico senza precedenti". Già due anni fa, quando ci fu l'alluvione che mise in ginocchio la Regione, Sacchi disse: "La natura è sempre più forte di noi quando si arrabbia".
Le precipitazioni delle scorse ore sono state così violente che in diverse zone gli alberi sono caduti abbattendosi sulle auto in sosta e sulle case. La tempesta è avvenuta tra le 4 e le 4:40 della notte tra sabato 23 e domenica 24 agosto.