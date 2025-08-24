Meteo Giuliacci, estate impazzzita: nubifragi al Nord? "Quando torna il caldo africano"

Vento e nubifragi sul Nord Italia, con le zone della Romagna spazzate via nella notte da una vero e proprio uragano che ha provocato danni e disagi, con raffiche fino a 100 chilometri all'ora soprattutto a Milano Marittima e collegamenti ferroviari interrotti tra Rimini e Cesenatico. Al centro e soprattutto al Sud Italia e nelle isole, invece, permane beltempo e sole, in un clima ancora pienamente estivo. E presto, spiega il meteorologo Mario Giuliacci, tornerà addirittura il temuto "caldo africano"

In generale, questi sono giorni di "tregua" dall'afa e dai picchi della colonnina di mercurio, con giornate fresche e temperature miti, tenute a volte anche sotto le medie di stagione dalle correnti atlantiche Caldo sopportabile, insomma, con "massime fra 25 e 30 gradi e pochi picchi di 31-32 gradi più che altro confinati all'estremo Sud", spiega Giuliacci nel suo sito meteogiuliacci.it . Al Nord, come detto, siamo invece in pieno clima settembrino (e a tratti autunnale).

Tuttavia, come detto, "le proiezioni dei modelli previsionali in effetti indicano chiaramente la possibilità che presto possa tornare il caldo intenso, sebbene non dappertutto". Il Nord verrà risparmiato, ma al Centro-Sud e nelle isole "è atteso un sensibile e brusco rialzo termico nella parte centrale della settimana, per cui mercoledì 27 e giovedì 28 agosto saranno probabilmente giornate molto calde, specie in Sicilia e Sardegna, con picchi al di sopra dei 35 gradi". Il caldo intenso però avrà vita breve, perché già nel weekend successivo, tra venerdì 29 e sabato 30 agosto, si ritornerà a valori più in linea con il fine-agosto.