Napoli-Salerno, beccati così in autostrada: sapete chi sono?

25 luglio 2023 a

a

a

Parecchio sdegno è stato espresso da Francesco Emilio Borrelli dopo quanto accaduto sull’autostrada Napoli-Salerno. Qui una coppia di genitori è stata filmata mentre percorreva il tratto trafficato sullo scooter con in braccio, in mezzo a loro, il figlio neonato. A immortalare la scena un video girato da un automobilista e subito condiviso sui canali social dal parlamentare di Alleanza Verdi-Sinistra Italiana. "Deputato, un neonato trasportato in questo modo vergognoso su uno scooter. Questi genitori andrebbero proprio arrestati. Eravamo sulla Napoli-Salerno", si legge nel messaggio.

"Meritate la galera!": la turista americana umilia l'Italia, il video-choc | Guarda

Come se non bastasse, madre e padre indossano il casco ma non il figlio. Purtroppo l'accaduto non è nuovo. Lo scorso agosto su uno scooter erano stati beccati non in 3, ma addirittura in 4: un uomo, la moglie e due bambini senza casco. Anche in quel caso, a scovarli sul lungomare di Mergellina era stato Borrelli.

Venere degli Stracci, il rogo-simbolo di un Paese che non difende la sua arte

"ll signore - tuonava - è passato davanti a me, mentre stavo denunciando il delirio di incivili e i tanti genitori che circolano in 3 o 4 con bambini e neonati senza casco e lui invece di vergognarsi, dato che trasportava oltre alla moglie anche due bambini piccolissimi senza casco, mi ha la lanciato un insulto proprio davanti ai suoi figli vantandosi anche di andare in 4 in scooter.