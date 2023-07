Autostrada, il tir si ribalta: inferno sulla A1. Bollino nero: la tratta a rischio

28 luglio 2023 a

Il primo weekend di esodo per le vacanze estive parte subito con un grave incidente sull'autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra la Complanare di Piacenza e Fidenza: un mezzo pesante che viaggiava in direzione di Bologna ha sbandato e invaso la carreggiata opposta coinvolgendo anche cinque auto e un cantiere di lavoro. Una persona è rimasta ferita. L'incidente è avvenuto all'altezza del km 84. Il tratto è stato chiuso e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia stradale e il personale della Direzione 2° Tronco di Milano di Autostrade per l'Italia.

All'interno del tratto chiuso il traffico transita su due corsie e si registrano 11 km di coda in direzione di Bologna e 5 km di coda in direzione di Milano, dove il traffico transita su una corsia. Il tratto è stato regolarmente riaperto alle ore 9. Fino a quell'ora agli automobilist in viaggio una nota di Autostrade consigliava di percorrere percorsi alternativi: la A21 Torino-Piacenza-Brescia in direzione di Brescia, quindi proseguire sulla A4 Torino-Venezia, proseguire lungo la A22 Brennero-Modena in direzione Modena, quindi rientrare in A1. Per le lunghe percorrenze agli utenti che da Milano/Varese/Como erano diretti verso Bologna si consigliava di proseguire sulla A4 in direzione di Venezia, e continuare lungo la A22 in direzione Modena e rientrare in A1. Percorso inverso per chi da Bologna è diretto verso Milano.

Sarà un mese di passione, in ogni caso, sulle autostrade italiane. Quattro sabati da bollino nero e dieci giornate da bollino rosso, con più di due milioni di turisti nei fine settimana e oltre duecento persone impegnate a gestire il traffico ogni weekend. Sono i numeri dell'esodo estivo previsti sulla rete autostradale gestita da Autostrade Alto Adriatico. Secondo la concessionaria, la A4 Trieste-Venezia si conferma anche per questa stagione "autostrada del turismo", con transiti in crescita del 5,54% nella prima parte della stagione rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Quattro le giornate da bollino nero, caratterizzate da traffico critico, previste per la stagione: sabato 29 luglio (prima giornata di grande esodo), sabato 5 agosto, sabato 19 agosto (primo giorno di contro-esodo), sabato 26 agosto. Le giornate da bollino rosso, ovvero caratterizzate da traffico intenso, saranno invece 10: domenica 30 luglio; giovedì 3, venerdì 4, domenica 6 agosto; venerdì 11 e sabato 12 agosto; venerdì 18 e domenica 20; domenica 27; venerdì primo settembre.



Tra i protocolli adottati, si prevede l'utilizzo del bypass della A27 Venezia-Belluno e la A28 Conegliano-Portogruaro con rientro in A4 a Portogruaro, così come l'utilizzo della A34 Villesse-Gorizia in caso di code alla barriera di Trieste-Lisert. L'uscita consigliata è a Villesse in caso di code che raggiungono i 3 chilometri; uscita che diventa obbligatoria, con utilizzo di safety car della polizia stradale e degli ausiliari alla viabilità, se la coda dovesse raggiungere i 6 chilometri.