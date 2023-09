Ultima generazione, la nonnina tra gli attivisti. E fermano pure un'ambulanza

20 settembre 2023 a

a

a

C'era anche una donna di 72 anni fra i sei attivisti di Ultima Generazione che questa mattina poco prima delle 8 hanno bloccato viale Fulvio Testi a Milano. Il gruppetto è stato poi sgomberato dalla polizia dopo le 8.20, quando gli agenti hanno approfittato del fatto che gli attivisti si erano scansati per permettere il passaggio a un'ambulanza per tagliare a loro volta le catene con cui i militanti ambientalisti si erano legati tre persone alla volta.

Attorno alle 9, infine, le donne, che hanno fatto resistenza passiva, sono state fatte salire sulle volanti e condotte alla questura di Milano. Alla 72enne, indicata da fonti di Ultima Generazione con il nome di Carmen vengono attribuite queste parole: "Ho quasi 72 anni e sono qui oggi perché penso che sia un dovere delle persone della mia età assumersi le proprie responsabilità. Quello che sta accadendo è orribile e spaventoso. Ed è bene che siamo presenti e diciamo come la pensiamo, perché la nostra esperienza ci dà maggiore autorevolezza agli occhi delle persone, e qualcuno lo deve fare. Se una bisnonna non si preoccupa per quello che lascerà ai suoi figli, nipoti e bisnipoti, allora non so chi si dovrebbe preoccupare di loro. Le persone meno abbienti subiscono maggiormente la crisi climatica, che sta portando alla distruzione della specie umana".

Solo pochi giorni fa almeno 11.000 persone (solo quelle confermate), spiega ancora Ultima Generazione, hanno perso la vita a causa delle inondazioni in Libia, "quelle stesse persone che fuggono da situazioni disperate e vengono cacciate con cannoni ad acqua da Lampedusa". I militanti ambientalisti ricordano poi in Italia l'alluvione in Romagna, con 23.000 sfollati e 16 morti, mentre "Catania e Palermo bruciavano e su Milano continuavano ad abbattersi nubifragi". La scelta del blocco stradale per "interrompere la routine" del ritorno a scuola e alle attività lavorative di settembre e per la nuova richiesta di un "Fondo riparazione" da 20 miliardi di euro "per riparare i danni subiti dai cittadini a causa degli eventi meteorologici estremi".

Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, su X, ha commentato in tempo reale con parole durissime: "Eco-imbecilli bloccano Viale Fulvio Testi a Milano. Questi idioti danneggiano lavoratori, studenti e ambiente, creando traffico e caos: portateli via di peso e accompagnateli dove è giusto che stiano: in galera". Anche il governatore della Lombardia Attilio Fontana, sui social, ha stigmatizzato "queste sceneggiate" che "creano solo danni e arrabbiature a tutti". Fontana si scaglia contro gli "eco-fanatici" e spiega: "Noi la lotta per tutelare l'ambiente la facciamo con provvedimenti concreti, con il sostegno della popolazione e delle imprese".