Milano, una notte sulla volante della polizia: morti, disperati e criminali

10 ottobre 2023 a

a

a

Una ragazza suicida, i turisti derubati, l'arresto dello spacciatore, un'auto bruciata. E i delinquenti fermati che tornano subito in giro: "Noi facciamo la nostra parte - scuotono il capo i poliziotti -, poi...".

Il reportage del direttore editoriale di Libero Daniele Capezzone, salito per una notte sulla Volante in giro per le strade di Milano: vita da poliziotti tra criminali e disperati.