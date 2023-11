Valentina Vignali derubata in metro, Milano Far West

14 novembre 2023 a

a

a

"Bro, tieniti il portafoglio di Vuitton e gli 8 euro in moneta che c'erano, ma fammi riavere la patente". È questo l'appello via social di Valentina Vignali, appena derubata in metropolitana a Milano.

La cestista, nonché modella, è l'ultimo volto noto a denunciare come la città amministrata da Beppe Sala sia diventata molto simile a Gotham City, senza però l'eroe che salva i malcapitati. Da Chiara Ferragni a Levante alla quale hanno rubato quattro volte l'auto, da Carlo Verdone a Eleonoire Casalegno che ha rischiato di essere aggredita in Brera. Al pilota di Formula 1 Carlos Sainz, invece, è stato portato via un prezioso orologio dal polso nel cuore della città; a Flavio Briatore, invece, un uomo ha rubato lo zaino dall'auto mentre lui si trovava a prendere un caffè on una delle piazze del centro e il suo autista si trovava in auto. Tutti si lamentano di come Milano sia diventata insicura.

Furto e rissa in metropolitana, violenza agghiacciante a Milano; è "Far West"

"Ero al telefono. Un tipo mi ha spinto e poi, dopo che si sono chiuse le porte, è uscito", ha scritto su Instagram la Vignali. "Ho pensato subito che mi avesse rubato il portafoglio, era palese. Bro, tieniti il portafoglio di Vuitton e gli 8 euro in moneta che c'erano, ma fammi riavere la patente. Se qualcuno la trova in zona metro Loreto mi scriva, tanto chi l'ha presa la butterà da qualche parte", ha chiesto la 32enne ai suoi follower. In un'altra storia Valentina Vignali piange: "Non me ne frega niente dei soldi, del valore del portafoglio, né di tutte le carte di credito e in realtà neanche della patente (il documento più importante per me è il passaporto perché senza non viaggio) ma dentro c'erano una foto di mio nonno che non c'è più, un bracciale di perline col nome di una mia amica di quando andavo a scuola che avevamo fatto al mare, il mio vecchio piercing e altre piccole cose di cui non si può stimare il valore".