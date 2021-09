Valentina Vignali disperata e in lacrime: ladri in casa e cane sparito

24 settembre 2021 a

Sono state 48 ore di terrore puro per Valentina Vignali. La cestista a Milano per la Fashion Week vive a Roma con il fidanzato Lorenzo e il loro cane Muffin. Il golden retriever è sparito all’improvviso mentre si trovavano in un pub e la Vignali ha subito lanciato un appello social per ritrovarlo: “Ho bisogno di voi! Lo abbiamo cercato fino a tarda notte ma niente. Ieri Muffin verso le 21.30 si è smarrito nei pressi del Dejavú, un pub in via dei laghi a Marino (Roma). È un golden retriever americano di 9 mesi, color caramello, dolcissimo e giocherellone, pesa quasi 40 kg, è maschio intero, microchippato ma al momento era senza medaglietta. Abbiamo già allertato tutti i veterinari e canili di Roma sud, messo annunci sui gruppi di animali dispersi e oggi pomeriggio proveremo con i cani molecolari”.

Riporta Tgcom che mentre amici e fan cercavano Muffin nei boschi vicini al luogo dello smarrimento, la Vignali era a Milano per la fashion week disperata e in lacrime. Come ha testimoniato nelle stories pubblicate sul suo profilo Instagram non è mai riuscita a dormire: “Tenetevi tutti i gioielli e le borse che vi pare basta che mi riportate il cane”.

Poi però Muffin è stato ritrovato. “Sta bene, è stato accudito da una famiglia della zona, ora sta tornando a casa. Muoio di felicità. Sono talmente felice che è passata tutta la paura, l’ansia, la stanchezza, la rabbia", racconta in lacrime. "Io non so come ringraziarvi se non c'eravate tutti voi, tutti noi uniti non ce l'avremmo mai fatta".

