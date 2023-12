Milano, Fiorenza Rancilio trovata morta con lesione alla testa

13 dicembre 2023 a

La donna ritrovata priva di vita nella sua abitazione in via Crocefisso a Milano si chiamava Fiorenza Rancilio. Sul corpo della 73enne un'evidente lesione alla testa, al centro delle indagini dei carabinieri della Compagnia Duomo con la Sezione rilievi. Fiorenza, nota immobiliarista, era presidente della fondazione 'Augusto Rancilio', intitolata a suo fratello, architetto di 26 anni che venne sequestrato dall'Anonima a Cesano Boscone la mattina del 2 ottobre 1978.

Su Augusto si stese fin dai primi anni '90 un velo di silenzio. All'epoca il boss calabrese Saverio Morabito cominciò a collaborare con la magistratura, spiegando i legami fra ’ndrangheta calabrese e mafia siciliana e svelando i retroscena di omicidi, sequestri e rapine avvenuti nel territorio. Sempre Morabito permise l’arresto della maggior parte dei membri della banda. Secondo la ricostruzione Augusto morì proprio durante un tentativo di fuga dai suoi sequestratori. Il padre, infatti, ancor prima di ricevere richieste di riscatto, ammise di non poter pagare, perché si trovava in una situazione di debito con le banche che amministravano i suoi averi.

Il sequestro durò per questo pochi giorni, perché Augusto venne ucciso mentre tentava di sfuggire ai suoi carcerieri. Nonostante i ripetuti appelli del padre il suo corpo non è mai stato ritrovato. Entrambi erano figli di Gervaso Rancilio, imprenditore italo-francese re delle macchine da caffè che ha, tra le altre, ancora una sede nel Milanese. Intanto sarà ascoltato nelle prossime ore il figlio di Fiorenza. L'uomo si trovava in casa quando gli agenti hanno scoperto il cadavere. Al momento non è esclusa l'ipotesi di omicidio.