Pd, sfregio alle vittime delle Foibe: alla commemorazione invitano il negazionista

Indignazione di Fratelli d'Italia per quanto accaduto a Cesano Boscone. Qui, nel comune milanese, "l’Amministrazione comunale ha scelto di ricordare gli italiani vittime delle Foibe invitando Eric Gobetti, autore conosciuto negli ambienti estremisti di sinistra per aver pubblicato un libro che sminuisce il dramma delle Foibe". A denunciarlo è Fabio Raimondo, deputato di FdI, che se la prende con il Comune. "Quest'ultimo - tuona - ha patrocinato un evento per dare spazio e visibilità a un personaggio tanto fazioso quanto denigrante, noto oltretutto per aver dedicato parole oltraggiose e sessiste nei confronti di Giorgia Meloni".

E ancora: "Il libro di Gobetti rappresenta l’ennesimo tentativo di minimizzare e giustificare l’eccidio commesso dai partigiani comunisti jugoslavi nei confronti di migliaia di italiani, spesso seppelliti ancora vivi e lasciati morire nel buio delle Foibe. A Cesano Boscone il Pd è ancora ostaggio della sinistra estrema". A fargli eco Simona Sanfelici e Simone Bianchi, entrambi consiglieri comunali del partito di Meloni. Sono loro ad aspettarsi "che l’Amministrazione Pd revochi il patrocinio e la concessione della Sala della Musica all’ANPI, promotore dell’evento, restituendo cosi dignità alla memoria delle migliaia di italiani trucidati barbaramente sul nostro confine orientale e ai 350.000 connazionali costretti all’esilio da Istria, Fiume e Dalmazia per sfuggire alla repressione dei partigiani del Maresciallo Tito e alla sistematica pulizia etnica attuata nei confronti dei cittadini italiani".

L'iniziativa dell’Anpi prevede infatti una due giorni di dibattito dal titolo "Fascismo, foibe, esodo. Le tragedie del confine orientale", con Gobetti che presenterà - in data 4 febbraio - il suo libro E allora le Foibe? il cui contenuto ha l'obiettivo di spiegare perché non sono state una pulizia etnica.