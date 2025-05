Milano, fugge dalla Polizia e si schianta: morto 21enne di origine libica, parenti in rivolta

Vede la polizia, fugge e si schianta in moto. A perdere la vita è un 21enne di origine libica che nella notte tra martedì 20 e mercoledì 21 maggio è andato contro un semaforo. Secondo una prima ricostruzione della Polizia Locale, che procede alle indagini, tra la pattuglia della Polizia che lo seguiva e il mezzo a due ruote non c'è stato contatto. Perso il controllo del mezzo il conducente sarebbe finito contro un semaforo rimanendo ferito gravemente.

Lo scooter e la 'Volante', intorno alle 3.15, si sono incrociati in viale Ortles, a Milano, provenendo da direzioni opposte. Repentinamente lo scooter ha svoltato a sinistra, in via Cassano d'Adda, e l'auto della Polizia, insospettita dalla manovra, svoltando a destra, lo ha seguito in via Cassano d'Adda. Lo scooter si è allontanato velocemente ma poco dopo, all'incrocio con via Marco D'Agrate, avrebbe sbandato finendo contro un semaforo.