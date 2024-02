Trezzano sul Naviglio, scazzottata tra automobilisti rischia di trasformarsi in tragedia

13 febbraio 2024 a

Una lite che ha sfiorato la tragedia quella avvenuta a Trezzano sul Naviglio, nel Milanese. Protagonisti due automobilisti ripresi da un terzo guidatore, il cui video è stato poi diffuso dalla pagina Welcome to favelas. Nel filmato si vede uno dei due automobilisti coinvolti accanto all'auto del contendente un attimo prima della zuffa.

Poi eccoli presi dalla contesa. Al punto che, a suon di cazzotti e spintoni, non si sono resi conto che si sono ritrovati nella corsia opposta. Questa non è libera. Anzi, come si vede nel video, sta sopraggiungendo un tir. A quel punto i due, all'ultimo momento, sono riusciti a evitare di essere investiti dal camion. Ma nonostante il rischio corso, hanno continuato la loro rissa.

Non è la prima volta che una lite stradale rischia di degenerare. È accaduto anche a Buccinasco, sempre nei dintorni di Milano. Qui un 76enne ha aggredito un ragazzo in seguito a una discussione per motivi legati alla circolazione. Dalle parole l'uomo è subito passato ai fatti, brandendo una spranga di metallo. A fermarlo solo il repentino intervento degli agenti di Polizia che ha frenato la furia dell'uomo evitando il peggio.