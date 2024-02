Milano, truffato ex Senatore leghista: "Tuo figlio ha avuto un incidente", colpo da 200mila euro

14 febbraio 2024 a

a

a

Brutta sorpresa per un 86enne ex senatore della Lega che è stato truffato da una banda di criminali che gli hanno sottratto qualcosa come 200mila euro con un trucco odioso. Purtroppo, l’ex politico (eletto a Palazzo Madama nelle file del carroccio nel 2006) non è stato l’unico a cadere nella trappola messa in piedi da un criminale 48enne pluripregiudicato, Gennaro Di Gennaro, che è stato arrestato dalla Polizia di Milano nelle scorse ore e dai suoi complici.

Ma procediamo con ordine. Secondo la ricostruzione della Questura di Milano, Di Gennaro avrebbe messo a segno due raggiri con il trucco del finto incidente. Una messa in scena non nuova, che prevede che un complice del truffatore, fingendosi carabiniere, faccia credere alla vittima che il figlio o la figlia abbia avuto un incidente stradale e si trovi in stato di fermo. Diversi anziani, presi dal panico, hanno già abboccato a questo trucco o ad alcune sue “varianti sul tema” come quella che prevede il figlio ferito in ospedale. Ad ogni modo, il malfattore chiede al malcapitato migliaia di euro in contanti per liberare il figlio. Ed è qui che entra in scena Di Gennaro.

Perché, poco dopo la telefonata, il criminale si presenta puntuale a casa dell’anziano nei panni di un finto avvocato incaricato del ritiro del denaro necessario a sistemare le cose. Con questo stratagemma malavitoso, nel settembre 2022, il truffatore ha messo a segno due colpi. Il primo ai danni di una signora di 86 anni, a cui la banda ha chiesto dei soldi convincendola che suo figlio era stato fermato a Monaco di Baviera dopo un incidente d’auto.

La povera nonna così ha consegnato al finto avvocato quasi tutti i suoi averi: diversi orologi, un anello con brillanti e due carte di credito con le quali il truffatore ha preleva 2mila euro in un vicino sportello bancomat.Il secondo colpo ha coinvolto l’ex senatore leghista, convinto da chi si trovava dall’altra parte della cornetta, che si era finto un carabiniere di Bergamo, che il figlio avesse avuto un incidente in zona.

Il copione, poi, è stato lo stesso della truffa messa a segno pochi giorni prima: Di Gennaro si è presentato nella casa dell’ex politico che gli ha consegnato preziosi per 200mila euro tra orologi, oro e gioielli. Dopo aver rintracciato un cellulare che aveva utilizzato nel corso di una delle sue truffe, risultato intestato a suo suocero, ed aver pizzicato l’uomo a Milano negli stessi giorni dei raggiri grazie ai filmati delle telecamere, gli investigatori hanno incastrato Di Gennaro e, con tutta probabilità, riusciranno presto a scovare anche i suoi complici. Intanto, la buona notizia è che Di Gennaro è stato arrestato nelle scorse ore in provincia di Napoli, precisamente a Marano per le due truffe pluriaggravate di cui è accusato. Ma il punto è che sono centinaia, gli anziani, da Nord a Sud, che sono già stati truffati con lo stesso modus operandi. Lo scorso anno un altro criminale napoletano di 42 anni era stato arrestato dopo aver raggirato una 75enne di Cremona con la stessa, odiosa tecnica portandole via la bellezza di oro e gioielli per circa 500 mila euro.