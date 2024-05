Milano, il marocchino che ha accoltellato l'agente? Irregolare da 22 anni, già arrestato. E 4 giorni fa...

09 maggio 2024 a

Era stato già arrestato, espulso e denunciato Hasan Hamis, il marocchino di 37 anni che nella notte ha accoltellato un poliziotto nella stazione di Lambrate a Milano, il 35enne Christian Di Martino. A suo carico diversi precedenti: rapina aggravata, furto, lesioni personali, stupefacenti e sequestro di persona. Tra l'altro, in passato è stato anche condannato per reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio: tant'è che dal 2013 al 2020 è stato più volte detenuto nella Casa Circondariale “G. Salvia” di Poggioreale a Napoli e nella Casa Circondariale “P. Campanello” Ariano Irpino, in provincia di Avellino.

Per quel che riguarda la sua posizione sul territorio italiano, il 37enne fu fotosegnalato per la prima volta nel 2002 a Napoli. E da allora, dunque per ben 22 anni, è rimasto in Italia come irregolare. Non solo: il Prefetto di Napoli aveva adottato, a suo carico, due provvedimenti di espulsione. Uno nel 2004 e l'altro nel 2012. Un altro provvedimento di espulsione, poi, fu emesso anche dal Prefetto di Avellino nel 2023 per via dell’indisponibilità di posti nel centro per il rimpatrio.

Pochi giorni fa, invece, domenica 5 maggio, lo straniero è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale dagli agenti della Polizia Ferroviaria di Bologna. Pare abbia minacciato sia gli agenti che alcuni passeggeri a bordo di un treno con un rasoio. L'ultima aggressione questa notte quando, prima dell'intervento della polizia, il 37enne ha iniziato a lanciare sassi contro le persone e i treni in transito. Una donna è stata anche colpita alla testa, per fortuna senza conseguenze.