Milano, morto Franco Anelli rettore dell'Università Cattolica: "Suicidio"

Tragedia a Milano: è stato trovato senza vita Franco Anelli, rettore dell'Università Cattolica. Secondo i carabinieri l'ipotesi più accreditata è che si sia suicidato: il rettore, che aveva 60 anni, infatti si sarebbe gettato dal sesto piano del suo appartamento nel centro di Milano. Il medico legale ha escluso segni di violenza e l'intervento di terze persone. Il 118 non ha potuto nient'altro che constatare il decesso avvenuto per l'impatto al suolo.

"Nella tarda serata di ieri, nella sua abitazione milanese, il Magnifico Rettore dell'Università Cattolica professor Franco Anelli è tragicamente scomparso in circostanze in corso di accertamento", riferisce l'Università in una nota. "Con profonda costernazione la Comunità dell'Università Cattolica e della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, alla quale egli ha dedicato la propria opera e l'intera sua vita - aggiunge - si raccoglie nel compianto e nella preghiera, esprimendo il più sentito cordoglio alla sua mamma e ai suoi cari".

Nato a Piacenza, Anelli è stato prorettore dall'anno accademico 2004/05 e prorettore vicario dal 2010 al 2012, e rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore dall'1 gennaio 2013: era al terzo mandato, coincidente con il prossimo quadriennio 2020/21-2023/24, dopo la conferma all'unanimità del Consiglio di amministrazione riunitosi il 15 luglio 2020. Laureatosi in Giurisprudenza nella Sede di Milano, dopo il dottorato di ricerca in Diritto commerciale, è divenuto professore associato di Istituzioni di Diritto privato presso la facoltà di Economia e commercio nel 1993, e quindi professore straordinario nella facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Parma nel 1996. Ritornato in Università Cattolica nel 1997, era ordinario di Istituzioni di Diritto privato presso la Facoltà di Giurisprudenza. Inoltre Anelli era vice-presidente della Fondazione E4Impact, e tra i componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Policlinico Universitario "A. Gemelli" IRCCS e di Avvenire Nuova Editoriale Italiana S.p.A.

Il presidente della Cei, il cardinale Matteo Zuppi, ha espresso il suo cordoglio: "Partecipo al dolore dell'Università Cattolica e della Fondazione Policlinico Agostino Gemelli Irccs per la tragica scomparsa del Magnifico Rettore, Prof. Franco Anelli. In questo momento di sgomento, a nome dell'Episcopato italiano, esprimo cordoglio alla sua mamma, ai suoi cari e alla comunità tutta dell'Ateneo e del Policlinico, cui ha dedicato la sua esistenza. Assicuro la preghiera della nostra Chiesa, affidando il caro Prof. Anelli alla misericordia del Padre", è il messaggio dell'arcivescovo di Bologna. La conferenza dei rettori esprime il proprio "profondo turbamento": "Franco era soprattutto un amico – ha commentato commossa Giovanna Iannantuoni, Presidente della CRUI –. Un uomo profondamente ironico e con una coerenza rara da incontrare. Ci mancherà moltissimo".

Anche la politica ha espresso il proprio cordoglio. "Ho appreso con profondo dolore e sconcerto della scomparsa del Rettore dell'Università Cattolica. Sono vicina a tutta la comunità accademica e alla Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli IRCSS a cui, il professor Anelli, ha dedicato tutta la sua vita. Esprimo le mie più sentite condoglianze alla famiglia e ai suoi cari", comunica su X il Ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. "Con tristezza abbiamo appreso la notizia della scomparsa del Prof. Franco Anelli, Rettore dell'Università Cattolica di Milano. In questo momento di grande dolore, ci uniamo al cordoglio della famiglia, degli amici e di tutta la comunità accademica", annunciano gli esponenti M5s in commissione cultura alla Camera e al Senato. "La notizia della scomparsa del professor Anelli, rettore dell’università Cattolica di Milano, è triste, dolorosa e lascia un vuoto profondo in tutta la comunità scientifica. Desidero esprimere le mie condoglianze ai suoi familiari"; così invece la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli.