Malpensa, ora è ufficiale: "Aeroporto Silvio Berlusconi", decisione lampo

L’aeroporto di Milano Malpensa è ufficialmente intitolato a Silvio Berlusconi. Lo ha stabilito l’ordinanza di Enac, che ha effetto immediato. Lo fa sapere il Mit. In base all’ordinanza: "L’Aeroporto di Milano Malpensa è intitolato alla memoria del Presidente Silvio Berlusconi, con la seguente denominazione: Aeroporto Internazionale Milano Malpensa – Silvio Berlusconi. La società di gestione Sea S.p.A. provvederà agli adempimenti di competenza connessi alla nuova denominazione". Nella nota si legge che "il vicepremier e ministro Matteo Salvini esprime grande soddisfazione".

Da una settimana teneva banco la polemica, con gli esponenti della sinistra non solo milanese scatenati nel cercare alternative all'intitolazione allo storico nemico politico. Nella mattinata di oggi, il sovrintendente del Teatro alla Scala Dominique Meyer aveva firmato la petizione di Filt Cgil nazionale, Cgil Milano, Cgil Lombardia per l'intitolazione dell'aeroporto di Malpensa a Carla Fracci. Le sigle sindacali avevano chiesto a Enac, Sea, Comune di Milano, Regione Lombardia e Ministero dei Trasporti di non procedere con l'intitolazione a Berlusconi in quanto nome "profondamente divisivo". "Il nome che proponiamo - si legge nella nota Cgil inviata alle aziende e istituzioni - ha trasmesso in tutto il mondo l'eleganza, lo stile e la bravura, quale migliore esempio delle capacità artistiche del nostro Paese. Si tratta di Carla Fracci, milanese, già Dama di gran croce dell'Ordine al merito della Repubblica italiana; Grande ufficiale dell'Ordine al merito della Repubblica italiana; medaglia d'oro ai benemeriti della cultura e dell'arte e insignita dal New York Times del titolo di Prima ballerina assoluta. Siamo certi che una questa scelta sarebbe confacente ai criteri fin qui utilizzati per l'intitolazione degli aeroporti italiani, e inoltre permetterebbe a Malpensa di diventare il primo aeroporto italiano e tra i pochissimi nel mondo, a essere intitolato a una figura femminile".

Di parere opposti altri importanti figure lombarde. Carlo Sangalli, presidente della Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi e di Confcommercio, poche ore fa ricordava: "Al di là di come uno può pensarla su Silvio Berlusconi, Berlusconi ha scritto una pagina di storia importante per l'Italia e per l'Europa". E dalle colonne del Giornale, l'ex governatore Roberto Formigoni che per primo aveva lanciato la proposta ("L'ho fatto nell'immediatezza del funerale. Ricordai a qualche smemorato che sarebbe stato opportuno unire il Paese nel ricordo della sua grandezza") Berlusconi "non è stato solo un politico, ma anche un grande imprenditore e con il suo Milan e anche il Monza. Giusto dedicare all'uomo del dialogo e di Pratica di Mare una infrastruttura che collega le genti di tutto il mondo un grande uomo di sport". Formigoni riconosce che "Tutti i politici sono divisivi" ma, fa notare, "Sandro Pertini non è divisivo? Era un uomo di sinistra, è stato un ottimo presidente ed è giusto che gli sia stato dedicato l'aeroporto di Torino". Berlusconi dunque come Pertini? "Berlusconi è stato un grande presidente e con le sue idee di centrodestra ha fatto grandi cose per l'Italia. Non perdiamo l'occasione".