Milano, come ti rubano tutto in pochi secondi: il video diffuso dalla polizia

19 agosto 2024 a

a

a

Una terribile disavventura per due turisti canadesi, che erano seduti al bar dell'hotel Duo Milan Porta Nuova, situato in via Cardano, in pieno centro a Milano, quando due ladri hanno fatto irruzione, in sequenza, uno dopo l'altro.

Il più giovane dei due ha iniziato a chiacchierare con la barista per distrarla, mentre il suo complice ha approfittato della situazione per afferrare una borsa e nasconderla sotto la maglietta, uscendo poi rapidamente dal locale, seguito poco dopo dal compagno. Il tutto è stato ripreso dalle telecamere a circuito chiuso presenti nel bar.

E la scena non è infatti sfuggita agli agenti della sesta sezione della squadra Mobile, che si trovavano in servizio proprio per prevenire furti in bar, negozi e hotel nelle vicinanze della stazione. I poliziotti sono intervenuti prontamente, bloccando i due ladri e restituendo la borsa alla sua legittima proprietaria, che nel frattempo aveva notato il furto.

San Siro islamica ad agosto: droga e abusivi, foto raccapriccianti dal cuore di Milano | Guarda

Entrambi gli uomini sono stati arrestati con l'accusa di tentato furto aggravato in concorso, nonché per l'indebito utilizzo e la falsificazione di strumenti di pagamento diversi dal contante.