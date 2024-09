Il treno deraglia a Milano, macchinista eroe a 24 anni: come ha evitato la strage

14 settembre 2024 a

È stata la prontezza di riflessi di un macchinista di 24 anni a evitare una strage sulla linea Milano-Domodossola in via Pallanza a Milano, dove ieri c'è stato un incidente ferroviario che ha coinvolto anche il treno regionale 2411. Al momento sono in corso delle verifiche da parte di investigatori e inquirenti sul funzionamento della segnaletica e su eventuali problemi elettrici che potrebbero essere legati ai sensori che attivano i semafori. Stando ai primi accertamenti, pare che uno dei due treni merci coinvolti nell'incidente sia rimasto fermo in uno svincolo nei pressi della stazione di Greco Pirelli, con la coda che fuoriusciva dal binario e invadeva quello accanto.

Intanto, l'altro cargo in arrivo, che avrebbe dovuto trovare il semaforo rosso in attesa che il primo convoglio si riposizionasse sui binari, non si sarebbe fermato e così ci sarebbe stato l'impatto contro la coda dell'altro treno. A quel punto, due dei container trasportati dal primo treno si sarebbero ribaltati sul binario delle linee passeggeri e uno di questi è stato colpito dal regionale in arrivo, venendo trascinato per alcune decine di metri.

Per fortuna la frenata di emergenza fatta dal macchinista 24enne del treno regionale, che al momento dell'impatto pare procedesse circa ai 70 all'ora, ha consentito di evitare il disastro. Sul treno viaggiavano 133 persone tra passeggeri e personale e in 6 sono rimasti feriti, nessuno in condizioni gravi. Il macchinista, invece, ha riportato traumi alla schiena e al torace ed è stato portato in ospedale per accertamenti. Nel frattempo, sono stati posti sotto sequestro i binari su cui viaggiavano i due treni merci.