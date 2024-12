Prima della Scala, "imbarazzata dalla polizia”: la sparata della Shammah è un caso

07 dicembre 2024 a

"Mi imbarazza la polizia fuori, cosa stiamo difendendo? L'èlite elegante o la cultura? Se fossero invitati quelli che manifestano, verrebbero? Cerchiamo di mischiare le carte in tavola": la regista Andrée Ruth Shammah ha commentato con queste parole la tensione sociale in piazza prima della messa in scena da "La Forza del Destino", l'opera di Giuseppe Verdi che apre la stagione 2024-25 al Teatro la Scala di Milano.

"Mi piaceva quando si protestava per i tagli del governo alla cultura - ha proseguito la regista -. Mi piacerebbe una protesta per cose che riguardano tutti. Tutto questo mi fa sentire separata dalla città e invece io voglio essere parte della città, la Scala deve essere parte della città. Mi hanno spaventato dicendo che bisogna essere alle 17.30 in sala, tutti segnali di preoccupazione ma io vorrei essere felice e non preoccupata".

Il vero momento di tensione si è registrato poco prima dell'inizio dello spettacolo, quando un gruppo di manifestanti pro Pal ha tentato di sfondare il cordone di sicurezza lanciando petardi contro la polizia. L'episodio sarebbe avvenuto vicino alle transenne che delimitano la zona rossa vicino al teatro ed è durato circa un minuto. Gli investigatori della Digos stanno raccogliendo i filmati di quel momento durante il corteo contro guerra e ddl sicurezza per definire eventuali profili di reato e singoli responsabili.