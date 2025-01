Monza, accoltella il suo compagno a morte e poi chiama i carabinieri: choc, chi è la donna-killer

07 gennaio 2025 a

a

a

Altro omicidio nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 gennaio. Questa volta la vittima è un uomo di 38 anni, accoltellato dalla compagna. Stando alle prime informazioni Marco Magagna è stato ucciso con almeno una coltellata al torace nella sua casa in Brianza. A ucciderlo sarebbe stata proprio la compagna di 33 anni. Sarebbe accaduto nella loro abitazione di via Tonale a Bovisio Masciago (Monza), intorno alle 2.30. Da quanto emerso fino a ora, l'aggressione sarebbe scattata al culmine di una lite. La donna è stata poi fermata dai carabinieri e portata in caserma per essere sentita.

Sarebbe stata la donna a telefonare al 112 per segnalare l'accaduto. Giunti sul posto, i militari dell'Arma hanno trovato la donna. Quest'ultima avrebbe reagito alle percosse subite impugnando un coltello da cucina. Nonostante il tempestivo intervento del personale sanitario, il compagno è arrivato già morto al pronto soccorso dell’ospedale di Desio. La 33enne si trova attualmente in caserma dove viene sentita per ricostruire i motivi che hanno scatenato la lite.