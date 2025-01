Dritto e Rovescio, la fidanzata di Ramy spiana la sinistra: "Non ci permettiamo di parlare male dei carabinieri"

24 gennaio 2025 a

“Io penso a tante cose però mi astengo dal dirle perché io non c’entro niente, io non ho la competenza per giudicare tutta questa situazione: l’unica cosa che chiedo è il rispetto per Ramy”. A parlare è Nada Khaled, la fidanzata di Ramy Elgaml. Intervista da Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio, la ragazza ha spiegato ai telespettatori di Rete 4 perché non attacca i carabinieri. Come invece la sinistra continua a fare da quando il ragazzo è morto.

"Noi non andiamo in televisione a dire che il carabiniere ha sbagliato, non ci permettiamo di dire queste cose perché c’è un processo in corso quindi noi non abbiamo il diritto di dirlo – ha proseguito la fidanzata – però se noi non parliamo male dei carabinieri perché voi dovete parlare male di Fares? Non è giusto”.

"Chi ha sbagliato pagherà, se non pagheranno qui pagheranno dopo la morte, perché Dio esiste ed è grande – ha continuato la fidanzata di Ramy – è stata una brutta botta veramente, da quanto se n’è andato via Ramy Corvetto è grigia, la gente non esce più”.

La ragazza, un po' malinconica, ha parlato dei progetti che lei e Ramy avevano pianificato prima della sua morte. "La mia vita girava attorno a lui, avevo gli orari apposta per lui e i vestiti apposta per lui: non ha più senso niente. Parlavamo di cose di cui parlano i grandi – ha continuato Nada – il matrimonio, andare a vivere insieme, lavorare”.