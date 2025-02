Gabrielli lascia Sala perché non vuole compromettersi per risolvere i disastri del Pd

08 febbraio 2025 a

a

a

C’è una versione ufficiale sull’addio di Franco Gabrielli a Beppe Sala. L’ex capo della Polizia di Stato e dei Servizi Segreti, nonché ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio del governo di Mario Draghi, era stato ingaggiato dal sindaco di Milano come super consulente per la sicurezza. A titolo gratuito, s’intende, approfittando di una circostanza favorevole.