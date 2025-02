Beppe Sala ostaggio della sinistra pro-Pal: cosa c'è dietro il no al ricordo dei fratellini Bibas

22 febbraio 2025 a

Non è bastata neppure la barbara uccisione di Kfir e Ariel, due fratellini israeliani di appena 9 mesi e 4 anni, a smuovere la coscienza di Beppe Sala sul conflitto in corso a Gaza. Per loro, l’Associazione Milanese Pro Israele e il direttore del Museo della Brigata ebraica Davide Romano avevano chiesto un gesto simbolico, ma significativo, da parte dell’amministrazione: illuminare di arancione Palazzo Marino, sede del Consiglio comunale – e quindi casa di tutti i milanesi -, «in segno di lutto per ricordare vittime innocenti» ed essere così vicini alla comunità israeliana.

Giovedì i corpicini senza vita dei bambini, rapiti insieme ai genitori nell’ottobre 2023, sono stati restituiti allo Stato di Israele in cambio del rilascio di alcuni macellai di Hamas. E, con loro, in una terza bara nera, è stata riconsegnata la salma della madre. Uno spettacolo raccapricciante, trasmesso in diretta televisiva e con tanto di folla ad assistere alla sfilata dell’orrore.

Il tutto poi è stato reso ancora più straziante dalla scoperta dei medici israeliani: la salma della 32enne Shiri Bibas è stata scambiata con quella di un’altra donna. Un epilogo agghiacciante di fronte cui il sindaco di Milano ha deciso di voltarsi dall’altra parte (...)