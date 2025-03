Stefania Nobile e Lacerenza arrestati, "ecco l'età delle escort": dettagli clamorosi

04 marzo 2025 a

È la notizia del giorno. Stefania Nobile, figlia di Wanda Marchi, e Davide Lacerenza, suo ex compagno, sono finiti ai domiciliari insieme a una terza persona con l'accusa di aver offerto ai clienti della Gintoneria di Milano droga e prostitute. Stando a quanto sta emergendo, sembra che un cliente della premiata coppia potesse arrivare a spendere fino a 70mila euro per avere rapporti sessuali con le squillo e per fare uso di cocaina. Tra l'altro, le prostitute reclutate da Nobile e Lacerenza erano spesso giovanissime, poco più che maggiorenni. La Gdf ha sottoposto a sequestro l'equivalente di oltre 900mila euro, ritenuti il provento dell'autoriciclaggio, mentre al locale sono stati posti i sigilli.

Le escort - e persino la droga - potevano essere recapitate ai clienti direttamente a casa. Come in un delivery qualsiasi. I clienti, però, non sono indagati in quanto consumatori. La contestazione di sfruttamento e reclutamento riguarda quelle ragazze scelte appositamente da Lacerenza e Nobile e indirizzate verso i clienti, mentre quella di favoreggiamento riguarda le escort 'autonome', che frequentavano quel locale, una sorta di vetrina per loro, e poi portavano i clienti in alberghi là in zona. Le ragazze facevano ubriacare i clienti. E, dunque, i gestori del locale ne traevano profitto.

Lacerenza ha 59 anni ed è molto conosciuto in quel di Milano. L'imprenditore è noto per girare per le vie della metropoli a bordo della sua Ferrari mentre sfoggia orologi di lusso. La sua notorietà, in un certo ambiente, la deve ai numerosi video postati in cui si mostra come "sciabolatore di champagne", aprendo bottiglie costosissime.