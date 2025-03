Milano, si ferma con l'auto in centro e gli rubano un orologio da 250mila euro: finisce male

19 marzo 2025 a

Si ferma con l'auto in centro a Milano e gli rubano un orologio da 250mila euro: il furto con strappo è avvenuto nel pomeriggio di ieri, verso le 14, in via Cesare Cantù. La vittima, un italiano di 65 anni, originario di Venezia, era al volante di una Mercedes, quando si è accostato un attimo al lato della strada per inserire un indirizzo sul navigatore. A quel punto un uomo a volto scoperto si è avvicinato alla portiera anteriore e, attraverso il finestrino lasciato aperto, gli ha strappato l’orologio dal polso. Si trattava di un Patek Philippe della collezione Acquanaut.

Sebbene sotto choc, il 65enne è sceso dall’auto per inseguire il ladro, che però è riuscito a scappare a bordo di un motorino, che aveva lasciato a poca distanza da lì, in via San Giovanni sul Muro. Così ha fatto perdere le proprie tracce in pochissimo tempo. A cercarlo ora sono gli agenti che indagano sul furto. Nelle prossime ore analizzeranno i video delle numerose telecamere degli uffici presenti in zona. Così proveranno a risalire e identificare il ladro. Quest'ultimo è stato descritto dalla vittima come un uomo dalla corporatura robusta e con la barba. Indossava un paio di jeans e un maglione a collo alto.