25 Aprile, i partigiani si attaccano al tram

Il progetto rappresenta l’omaggio che Atm, insieme al Comune di Milano e all’Anpi, ha voluto rendere alla città per ricordare il contributo di tanti lavoratori dell’azienda dei trasporti – tranvieri, meccanici, operai – alla lotta di Resistenza durante la Seconda Guerra Mondiale. Molti di loro presero parte agli scioperi del 1944 , subirono arresti e furono deportati nei campi di concentramento in quanto oppositori del regime. Solo una minima parte di loro riuscì a sopravvivere a quell’orrore.

Dopo l’insurrezione del 25 aprile, i tram milanesi tornarono a solcare le strade nel giro di pochi giorni, diventando simbolo tangibile della rinascita della città. Oggi - venerdì 11 aprile -, presso il deposito Atm di via Teodosio, si è tenuta una cerimonia commemorativa alla presenza di esponenti dell’amministrazione comunale. Un momento solenne per onorare il coraggio di quei lavoratori che, animati da ideali di giustizia e libertà, non esitarono a sacrificare tutto per un futuro migliore.