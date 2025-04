Meloni, "spara a Giorgia": la minaccia choc dei manifestanti pro-Pal a Milano

"Spara a Giorgia" è la scritta comparsa sulla vetrina di una filiale di banco Bpm in piazzale Lagosta al passaggio del corteo pro Palestina in corso a Milano al quale partecipano oltre 10mila attivisti. Pochi metri più avanti è stata poi danneggiata anche la filiale di Banco Desio in via Traù, dove è stata bruciata una telecamera e fatta una scritta "No riarmo". Infranta anche la vetrina del Carrefour di via Alserio.

“Oggi per le strade di Milano si è tenuto l’ennesimo corteo pro-Pal. Oltre ai consueti disagi a traffico e commercio, che ormai questi cortei creano da ottobre 2023, i PRO-Hamas si sono accaniti contro diversi esercizi commerciali danneggiandone gravemente vetrine e scrivendo frasi offensive. Rivolgo la mia totale e piena solidarietà al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, vittima anche oggi di vigliacchi attacchi quali 'Spara a Giorgia' in piazzale Lagosta. Visto che quest’ultimo è dotato di diverse telecamere, mi auguro ora la Polizia riesca ad individuare e arrestare i colpevoli. Vedremo, inoltre, se qualche Istituzione locale condannerà questo gravissimo e vile gesto odierno!”. Così il deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco di Milano, Riccardo De Corato.