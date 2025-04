Milano, orrore di Pasqua: un ladro gambiano uccide un domestico a mani nude

Orrore di Pasqua a Milano: un ragazzo di 29 anni originario del Gambia è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto a Milano per omicidio dopo aver ucciso un uomo filippino di 61 anni all'interno dell'abitazione in via Giovanni Randaccio in zona Arco della Pace, dove la vittima lavorava come collaboratore domestico.

A chiamare il 112 e a far intervenire la polizia il proprietario di casa, un cittadino israeliano di 51 anni. Intorno alle 18, il cinquantunenne è rientrato a casa e quando ha aperto la porta ha trovato il domestico a terra e il 29enne rovistare nei cassetti; l'uomo ha quindi avuto la prontezza di uscire subito dalla sua abitazione, chiudendo la porta di ingresso dall'esterno e attendo l'arrivo delle forze dell'ordine.