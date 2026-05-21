Milano, altro choc: chi è stato a denunciare il pirata della strada

Due sorelle di 75 e 70 anni sono state investite a Milano. Una è morta, l'altra è ricoverata in gravi condizioni. Secondo quanto riferito dalla Polizia Locale, il conducente 39enne dell'auto è stato arrestato per omissione di soccorso ed è risultato positivo all'etilometro e alle sostanze stupefacenti. Stando alle prime informazioni il pirata, originario di Segrate, si è allontanato ed ha fatto perdere le sue tracce per circa un'ora. Poi sono stati i suoi genitori, che evidentemente avevano saputo del fatto, a chiamare il 112 e a prendere contatto con le forze dell'ordine. Alla fine l'uomo si è costituito, con l'auto - una Smart nera - incidentata, al comando della Polizia Locale di via Ornato.

Il dramma si è consumato in tarda serata in via Carnia. Le due sorelle camminavano una affianco all'altra sulle strisce pedonali quando l'auto le ha travolte. L'impatto è stato violentissimo e le due anziane sono state sbalzate a oltre 10 metri di distanza. La maggiore è stata portata in codice rosso all'ospedale di Niguarda ma è morta poco dopo. La minore si trova ricoverata nello stesso ospedale.