Alain Prost rapinato in casa e colpito alla testa: un sospetto drammatico

Alain Prost, quattro volte campione di Formula 1 ed ex pilota della Ferrari, è stato vittima insieme alla sua famiglia di una rapina nella sua villa di Nyon, vicino Ginevra. Lo riporta la testata svizzera Blick, secondo cui l'ex pilota francese, 71 anni, è stato ferito alla testa dagli aggressori, mentre uno dei figli è stato costretto a condurre i malviventi fino alla cassaforte.

Secondo Blick, la rapina è avvenuta martedì mattina e Prost, nonostante la lieve ferita riportata, sarebbe già tornato a Dubai. "Sebbene le ferite fisiche di Alain Prost siano lievi, il trauma psicologico è profondo", scrive il quotidiano svizzero. Nelle ore successive all'aggressione, la polizia della zona ha dispiegato un importante dispositivo di ricerca, con pattuglie, una brigata cinofila e il supporto delle autorità francesi, ma al momento senza successo. Secondo Blick, si privilegia la pista di una fuga transfrontaliera.

Sulla rapina è stata avviata un'indagine. Secondo la ricostruzione fornita, l'irruzione nella proprietà dell'ex pilota da parte di diverse persone a volto coperto è avvenuta intorno alle 8.30 di martedì 19 maggio. Il valore del bottino non è noto perché l'inventario è in corso. La testata sottolinea che Prost è "partner di lunga data del prestigioso marchio di orologi Richard Mille (che gli ha dedicato un orologio d'eccezione in edizione limitata a 30 esemplari)".

Il giornale svizzero aggiunge che solo nel 2025 il cantone di Ginevra ha registrato 18 casi di questo tipo, spesso perpetrati da bande transfrontaliere ultra-organizzate che prendono di mira collezioni di orologi di prestigio; non è stato risparmiato nemmeno il cantone di Vaud in cui Nyon si trova, con diversi casi negli ultimi mesi.