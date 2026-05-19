Modena, "cosa la sinistra sta nascondendo su Salim El Koudri"

"Aspettiamo i risultati degli inquirenti, ma se uno scrive alla sua Università 'bastardi cristiani' o 'brucio Gesù Cristo' tanto integrato non è. Doppia cittadinanza e seconda generazione che in molti casi presenta difficoltà di integrazione, ma mi interessa lavorare sulle soluzioni. C'è già in Commissione la proposta della Lega per permettere la cittadinanza per gravi reati commessi". Così il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, intervistato da RTL 102.5, riflette sulla tragedia di Modena di sabato scorso, quando Salim El Koudri ha falciato decine di pedoni e turisti, alcuni ancora in pericolo di vita. "Noi siamo uno dei paesi che concedono più cittadinanze in assoluto, ce la giochiamo con la Spagna. Una gran parte se la stramerita, ma una piccola parte di cittadini non si meritano la fiducia e i soldi che gli italiani gli hanno dato con i permessi di soggiorno e le cittadinanze. In presenza di gravi reati, stupri, omicidi, rapine a mano armata, atti terroristici, la revoca di questo patto di fiducia mi sembra assolutamente necessaria", sottolinea il leader leghista.

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Alla lettura dei giornali "il problema non è l'attentatore che ha rischiato una strage ma Salvini, lascio a questi giornalisti la loro ideologia che li acceca, ma il problema della mancata integrazione delle seconde generazioni esiste. Ieri un nordafricano è stato fermato perché era salito in treno con una mannaia! E' tutto disagio psichico? Occorre porre un rimedio", aggiunge. "La legge c'è già solo per gravi reati terroristici. Ma la domanda che io faccio ai miei colleghi di maggioranza e alle opposizioni, ai giornalisti di sinistra che impazzano sui talk show, è: se io concedo un permesso di soggiorno o una cittadinanza a qualcuno che stupra, uccide e spaccia ho diritto di rimettere in discussione l'atto di fiducia, il patto che ho sancito, o no?".

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