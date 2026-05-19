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Laura Ravetto lascia la Lega per Futuro nazionale di Roberto Vannacci

martedì 19 maggio 2026
Laura Ravetto lascia la Lega per Futuro nazionale di Roberto Vannacci

1' di lettura

Laura Ravetto, deputata e responsabile del dipartimento Pari opportunità della Lega, lascia il Carroccio per aderire a Futuro nazionale. Lo conferma a LaPresse il leader del partito, Roberto Vannacci. "Accolgo con grande piacere Laura Ravetto all’interno di Futuro Nazionale. Si tratta di una personalità politica di consolidata esperienza, con cinque legislature in Parlamento e ruoli di rilievo ricoperti nel corso della sua attività istituzionale, fra cui quello di sottosegretario ai rapporti col parlamento nel 2010 e responsabile del dipartimento immigrazione di Forza Italia nel 2019. Sono certo che potrà offrire un contributo importante alla crescita e all’evoluzione di Futuro Nazionale".

Per quanto riguarda "la formalizzazione dell’ingresso e le dichiarazioni ufficiali avverranno giovedì a Salsomaggiore Terme, in occasione dell’evento ‘Guerra e Pace’, in programma alle ore 21". 

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Ravetto, storica esponente di Forza Italia, era passata alla Lega nel 2020 per poi essere eletta in Parlamento. Ravetto è stata deputata per cinque legislature e nel 2010 ha ricoperto il ruolo di sottosegretaria ai rapporti con il Parlamento nel governo Berlusconi IV. Sei anni fa, il 19 novembre 2020, lo strappo e l'adesione alla Lega. Scelta condivisa, quello stesso giorno, con i deputati Federica Zanella e Maurizio Carrara anche loro ex forzisti. 

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