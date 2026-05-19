Laura Ravetto lascia la Lega per Futuro nazionale di Roberto Vannacci

Laura Ravetto , deputata e responsabile del dipartimento Pari opportunità della Lega, lascia il Carroccio per aderire a Futuro nazionale. Lo conferma a LaPresse il leader del partito, Roberto Vannacci . "Accolgo con grande piacere Laura Ravetto all’interno di Futuro Nazionale. Si tratta di una personalità politica di consolidata esperienza, con cinque legislature in Parlamento e ruoli di rilievo ricoperti nel corso della sua attività istituzionale, fra cui quello di sottosegretario ai rapporti col parlamento nel 2010 e responsabile del dipartimento immigrazione di Forza Italia nel 2019. Sono certo che potrà offrire un contributo importante alla crescita e all’evoluzione di Futuro Nazionale".

Ravetto, storica esponente di Forza Italia, era passata alla Lega nel 2020 per poi essere eletta in Parlamento. Ravetto è stata deputata per cinque legislature e nel 2010 ha ricoperto il ruolo di sottosegretaria ai rapporti con il Parlamento nel governo Berlusconi IV. Sei anni fa, il 19 novembre 2020, lo strappo e l'adesione alla Lega. Scelta condivisa, quello stesso giorno, con i deputati Federica Zanella e Maurizio Carrara anche loro ex forzisti.