Garlasco, "perché Sempio l'ha fatto 14 mesi dopo?"

Molti dubbi su Andrea Sempio e necessità di revisionare il processo contro Alberto Stasi. Sono i capisaldi della giornalista Rita Cavallaro, espressi nell’ultima puntata di Quarta Repubblica, il talk di approfondimento di Rete 4 condotto da Nicola Porro.

La Cavallaro punta sullo scontrino del parcheggio di Vigevano e dubita: "Nel momento in cui possono sospettare di te, allora tu tieni uno scontrino. Ma tenerselo per 14 mesi, quando Sempio era stato solo sentito il 18 di agosto per quelle tre telefonate fatte a casa Poggi e basta, non ha senso. Io non l'avrei tenuto, se uno non ha un problema, perché tenerlo? A ciò, poi, si deve aggiungere un appunto del padre di Sempio in un'agendina, dove scrive 'quella mattina Andrea era a piedi'. Quindi la macchina non ce l'aveva lui. Si aggiungono, infine, le prove raccolte dagli inquirenti, facendo il percorso alle 4 del mattino per raggiungere il parcheggio di Vigevano da casa di Sempio: ci vogliono 22 minuti, non ci siamo con i tempi".

La giornalista, poi, passa a esaminare gli altri indizi: "Vanno presi insieme, però è dal DNA che sono partite le varie due inchieste su Sempio. Una diciamo che non era neanche un'inchiesta, è durata un giorno, aperta e chiusa. Quella è l'archiviazione del 2020, non chiamiamola inchiesta. Quella del 2017 è la problematica del perché poi determinate cose sono state cancellate da Sempio. Ricordiamo che i carabinieri scrivono che Sempio ha cancellato tutta la sua vita precedente, prima del 2017, con l'inchiesta appunto che partiva da questo DNA. Ma questo DNA nel 2016-2017 veniva bollato come degradato. Oggi c'è una perizia che dice che è compatibile con la linea paterna di Sempio. E quindi già abbiamo un aplotipo Y che piazza Sempio sulla scena del crimine, perché è sulle unghie della vittima. Chiara si è difesa strenuamente e ha combattuto con l'assassino".

La Cavallaro, infine, chiede la revisione del processo per Stasi: "La Procura in un anno e mezzo ha trovato molti indizi contro Sempio, altrimenti avrebbe chiesto l'archiviazione. Non serve mandare in galera un altro per togliere Stasi, perché Zuccheddu è stato revisionato senza avere un assassino alternativo".