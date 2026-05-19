Jannik Sinner può vincere tutti i Masters 1000? Difficile, ma non impossibile: lo scenario

Con la vittoria agli Internazionali di Roma, Jannik Sinner ha conquistato tutti i tornei Masters 1000 disponibili fin qui in stagione. Cinque su cinque. E subito si è iniziato a parlare di un possibile en plein da parte dell'altoatesino, che ha la chance di portare a casa tutti e nove i tornei Masters 1000 presenti in calendario ATP.

Tuttavia, il primo a frenare davanti a questa ipotesi è stato lo stesso Sinner: "Credo sia impossibile mantenere questo livello di gioco per tutta la stagione. L’importante è stare bene fisicamente, altrimenti non si va da nessuna parte", ha detto Jannik.