Milano, le famiglie dei 4 minori dell'incidente si allontanano: giallo al campo nomadi

Clamoroso: sarebbero sparite dal campo nomadi le famiglie dei quattro ragazzini rom che hanno rubato un'auto e causato l'incidente mortale che è costato la vita a Cecilia De Astis, a Milano. Come spiega il Corriere della Sera, di loro non ci sarebbe più traccia. I giovani erano stati fermati per i fatti di via Saponaro, nel quartiere Gratosoglio. Poi, però, si era deciso di riaffidare i quattro ragazzini - un 13enne, che era alla guida dell’auto, un 12enne e la sorellina di un anno più piccola, e un altro 11enne - alle rispettive famiglie. Come fa sapere ancora il Corriere, verso le 13, alcuni sarebbero tornati. Non è chiaro quanti e chi dei ragazzini siano al momento al campo. Come spiega Repubblica, sul posto ci sono carabinieri e pattuglie della polizia municipale che hanno confermato il ritorno dei ragazzini. Tutto rientrato quindi, nessun caso.

Non è una fuga: nei loro confronti non c'è nessun provvedimento giudiziario e nessuna forza dell'ordine doveva vigilare sull'accampamento. L'allontanamento potrebbe essere una scelta per lasciarsi alle spalle il clamore mediatico suscitato intorno alla vicenda.