Milano, fuggono all'alt e speronano la Polizia: arrestati due marocchini

Nuovo inseguimento per gli agenti di Milano. Un veicolo, una Peugeot 208, ignorando l’alt imposto da una pattuglia della Polizia Locale ferma in piazzale Accursio, ha innescato un inseguimento. L'azione, infatti, inizialmente una semplice disobbedienza, si è trasformata in un tentativo di fuga organizzato. I tre occupanti del veicolo, tutti provenienti dal Marocco e di età compresa tra i 27 e 35 anni, hanno dimostrato una chiara intenzione di sottrarsi al controllo delle autorità.

Non solo, perché i tre - tra via Cefalonia e via Pareto - hanno speronato l'auto della polizia nel tentativo di ostacolare la loro azione. Una volta fermati il 27enne e il 35enne sono stati immediatamente fermati, mentre il terzo occupante è riuscito a fuggire. Per l'arresto dei due marocchini è stato necessario utilizzare lo spray urticante. Nella perquisizione dell'auto è stata anche trovata una piccola quantità di cocaina, pari a 0.3 grammi.