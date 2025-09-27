Sala, "free Gaza": cos'ha detto sul palco della Scala

Libero logo
di Claudio Brigliadorisabato 27 settembre 2025
"Free Gaza!": il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, lo ha detto dal palco del Teatro alla Scala chiudendo il suo saluto al mondo della moda riunito per i "Cnmi Sustainable Fashion Awards". Intanto, fuori dal teatro, nella piazza che ospita la sede del Comune, Palazzo Marino, da ieri - venerdì 26 settembre - c'è un accampamento di tende, un presidio permanente per la Palestina, "100 Piazze per Gaza", i cui attivisti avevano chiesto di poter salire sul palco per spiegare le ragioni della loro protesta.

"Stiamo vivendo un periodo molto duro, lo sapete meglio di me - ha detto il primo cittadino, che è anche presidente del Cda della Fondazione -. Le peggiori disuguaglianze sociali, la crisi climatica, e le città sono i luoghi in cui normalmente questi problemi sono più evidenti. Prendete Milano, per esempio. Stiamo ancora vivendo un periodo molto buono". Anche se poi ha aggiunto che anche a Milano "affrontiamo problemi come il costo della vita, il costo delle abitazioni, le disuguaglianze sociali, l'insicurezza. Quindi, c'è solo un modo: restare insieme, lavorare insieme. Tutti noi dobbiamo fare la nostra parte, e la vostra voce è molto forte. La voce del settore della moda è molto, molto forte". E infine: "Ora godiamoci questo evento di questa sera. Lasciate che mi congratuli con i vincitori dei premi. E infine permettetemi di dirvi un'ultima parola: Free Gaza".

