Centri sociali, immigrati, sindacati: chi sono i professionisti del disordine

Chi sono i professionisti del disordine? Certamente violenti a cui della causa pro-Pal frega poco o nulla. Oggi è Gaza, ieri era il clima, domani sarà quel che sarà. La parola d’ordine è devastare.

Ai volti noti dei centri sociali e delle frange più oltranziste della galassia anarchica, i black bloc, si stanno aggiungendo ora i famosi italiani di seconda generazione ai quali la sinistra vorrebbe regalare la cittadinanza come premio a un’integrazione inesistente. Erano tanti i “maranza” in prima linea ieri, da Milano a Bologna: la religione, l’islam, è il collante che li unisce alla Palestina e dunque alle violenze di piazza. Cresciuti in contesti disagiati, sono la manodopera perfetta al servizio degli antagonisti.

Fomentati contro la destra e contro la polizia, sono ormai una presenza fissa nei cortei. Non hanno nulla da perdere ed è per questo che sono pericolosissimi. Poi ci sono le sigle rosse, i duri e puri del sindacalismo di base.