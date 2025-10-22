Libero logo
Garlasco
Guerra Russia-Ucraina
Gaza
Jannik Sinner

Milano, accoltellata al volto: 55enne gravissima, chi stanno cercando

di
Libero logo
mercoledì 22 ottobre 2025
Milano, accoltellata al volto: 55enne gravissima, chi stanno cercando

1' di lettura

Donna in gravissime condizioni a Milano dopo essere stata accoltellata in faccia. La vittima, 55 anni, è stata colpita in via Grassini in zona Bruzzano, alla periferia Nord della città. L'aggressore, però, è riuscito a scappare prima dell'arrivo dei soccorsi e delle forze dell'ordine. Sulle sue tracce ci sono ora gli agenti della Polizia locale, che indagheranno sentendo i testimoni e acquisendo le immagini delle telecamere della zona. Mentre la donna, che è stata trovata accanto all'androne di un'abitazione, è stata portata in codice rosso all’ospedale Niguarda. E le sue condizioni sono state ritenute molto gravi fin da subito. Sarebbe in pericolo di vita.

La vittima, anche se trovata per strada, potrebbe essere stata ferita in casa, visto che abita poco lontano. L'ipotesi, quindi, è che sarebbe scesa in strada in un secondo momento per chiedere aiuto. La 55enne sarebbe stata colpita più volte con un coltello a volto, gambe e braccia. Secondo quanto riferito dai testimoni, ad aggredirla sarebbe stato un uomo poi scappato in sella a un motorino poco prima delle 10 di oggi, mercoledì 22 ottobre. Il sospetto è che possa trattarsi dell’ex marito della donna, ora ricercato.

Treviso, 16enne violentata nello scantinato del kebabbaro: chi sono le belve

Tre cittadini pakistani sono finiti al centro di un'indagine dei carabinieri di Treviso per una violenza sessuale ne...

Periferia nord Milano, accoltellata una donna: il luogo dell'aggressione

La manifestazione Pro Palestina a Milano, presidio davanti al consolato americano

Come i fanti nelle trincee Ignazio La Russa passa all'attacco: "L'Aula non sia di chi non ha nulla da fare"

tag
milano

Periferia nord Milano, accoltellata una donna: il luogo dell'aggressione

La manifestazione Pro Palestina a Milano, presidio davanti al consolato americano

Come i fanti nelle trincee Ignazio La Russa passa all'attacco: "L'Aula non sia di chi non ha nulla da fare"

ti potrebbero interessare

960x540

Milano, accoltellata una donna: il luogo dell'aggressione

960x540

Pro Palestina a Milano, presidio davanti al consolato americano

1400x933

Ignazio La Russa passa all'attacco: "L'Aula non sia di chi non ha nulla da fare"

Enrico Paoli
766x430

Milano, "uccidere i collaborazionisti": la minaccia di Hannoun

Giorgia Petani