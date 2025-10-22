Milano, accoltellata al volto: 55enne gravissima, chi stanno cercando

Donna in gravissime condizioni a Milano dopo essere stata accoltellata in faccia. La vittima, 55 anni, è stata colpita in via Grassini in zona Bruzzano, alla periferia Nord della città. L'aggressore, però, è riuscito a scappare prima dell'arrivo dei soccorsi e delle forze dell'ordine. Sulle sue tracce ci sono ora gli agenti della Polizia locale, che indagheranno sentendo i testimoni e acquisendo le immagini delle telecamere della zona. Mentre la donna, che è stata trovata accanto all'androne di un'abitazione, è stata portata in codice rosso all’ospedale Niguarda. E le sue condizioni sono state ritenute molto gravi fin da subito. Sarebbe in pericolo di vita.

La vittima, anche se trovata per strada, potrebbe essere stata ferita in casa, visto che abita poco lontano. L'ipotesi, quindi, è che sarebbe scesa in strada in un secondo momento per chiedere aiuto. La 55enne sarebbe stata colpita più volte con un coltello a volto, gambe e braccia. Secondo quanto riferito dai testimoni, ad aggredirla sarebbe stato un uomo poi scappato in sella a un motorino poco prima delle 10 di oggi, mercoledì 22 ottobre. Il sospetto è che possa trattarsi dell’ex marito della donna, ora ricercato.