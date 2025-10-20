Treviso, 16enne violentata nello scantinato del kebabbaro: chi sono le belve

Tre cittadini pakistani sono finiti al centro di un'indagine dei carabinieri di Treviso per una violenza sessuale nei confronti di una minorenne. Lo stupro della 16enne sarebbe avvenuto in un locale di girarrosto kebab della sinistra Piave della Marca, lo scorso aprile. Al momento sono indagati, a vario titolo, il proprietario del locale pubblico e due suoi connazionali.
L'indagine, come ha riferito La Tribuna di Treviso, è stata avviata dopo la denuncia del padre della vittima. La ragazza, secondo quanto emerge dalla denuncia, era andata nel locale, che frequentava già da tempo con i compagni di scuola, per mangiare qualcosa in attesa che il padre la andasse a prendere. In quel luogo il titolare le avrebbe offerto dei drink alcolici - a base di whisky e cola - e poi l'avrebbe portata nello scantinato dove l'avrebbe obbligata a un rapporto sessuale.
Napoli, violenta una donna in auto: marocchino bloccato dai passanti in stradaUn coraggioso gruppo di cittadini ha bloccato a terra un uomo che stava cercando di cercare di fuggire dopo aver aggredi...
Quando il genitore è andato a prendere la figlia l'ha vista in uno stato confusionale e, saputo quanto era accaduto, ha chiesto l'intervento di un'ambulanza. In ospedale i medici avrebbero confermato che la giovane aveva avuto un rapporto. La notizia arriva a pochi giorni da un altro grave episodio di aggressione a due ragazze nel centro storico di Treviso, accendendo nuovamente i riflettori sulla sicurezza nella zona.