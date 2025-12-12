Dritto e Rovescio, Silvia Sardone mette all'angolo il maranza: "Non siete persone perbene"

I maranza contro la polizia? Ci pensa Silvia Sardone. Ospite di Dritto e Rovescio nella puntata in onda giovedì 11 dicembre su Rete 4, l'europarlamentare della Lega ricorda ai giovani spavaldi in studio che "se la Polizia si comporta così con voi è perché non siete persone perbene!". Ma il membro della baby gang non ci sta e accusa di essere discriminato. Anche in questo caso Sardone sbotta: "Abbiamo già criminali autoctoni, possiamo evitare di portarne altri. Ma torna nel tuo paese se non ti piace l'Italia".

E ancora: "L'Italia non vi deve nulla! Voi dovete rispettare il paese che vi ha accolti, che vi ha dato la possibilità di andare a scuola, di andare in ospedale ed essere curati, e che vi dà la possibilità di costruirvi un futuro qui!". La stessa Sardone è stata più volte minacciata dai maranza. L’europarlamentare e consigliere comunale a Milano ha ricevuto insulti e minacce di morte via social. A raccontarlo proprio lei: "‘Fan***o la Sardone’, è il messaggio tra gesti di sgozzamento e inni alla violenza che una baby gang di maranza ha voluto recapitarmi in un video trap che sta girando in rete in questi giorni".