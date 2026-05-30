Milano, arrestato in classe un maestro di scuola elementare: è accusato di abusi su minori

È stato arrestato in flagranza di reato un maestro di terza elementare in servizio in una scuola pubblica nel Milanese. L'uomo, un 30enne, è accusato di abusi su due bimbi. A intervenire, dopo un'ora di lezione, sono stati i carabinieri su delega della pm Rosaria Stagnaro e della responsabile del pool fasce deboli, Letizia Mannella, titolari di una inchiesta in cui l'insegnante è accusato di violenza sessuale su più minori. Al momento si sospetta che il docente abbia molestato altri 4 bambini oltre ai due per cui ieri è finito in carcere. L'indagine, nata da segnalazioni ricevute dai militari dell'Arma della stazione del comune dell'hinterland, è in corso e riguarda abusi recentissimi.