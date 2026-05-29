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Beppe Sala, il capo di gabinetto passa col rosso: recidivo, maxi-multa e patente ritirata

venerdì 29 maggio 2026
Beppe Sala, il capo di gabinetto passa col rosso: recidivo, maxi-multa e patente ritirata

1' di lettura

Una vicenda che provoca più di un brivido di imbarazzo per Beppe Sala, sindaco di Milano. Il protagonista di suddetta vicenda? Filippo Barberis, suo stretto e fidatissimo collaboratore nonché capo di Gabinetto.

Il braccio destro del primo cittadino, 43 anni, ex capogruppo del Pd a Palazzo Marino, è stato fermato dalla polizia locale dopo una grave infrazione stradale avvenuta nel centro del capoluogo lombardo, tra via Verziere e via Larga, a pochi passi dal comando di piazza Beccaria.

Secondo quanto ricostruito, due agenti motociclisti hanno visto uno scooter attraversare l'incrocio con il semaforo rosso. Alla guida ci sarebbe stato proprio Barberis. Durante i controlli successivi sarebbe inoltre emerso un precedente episodio analogo risalente al 2025. Una circostanza che avrebbe fatto scattare il comma 3-bis dell'articolo previsto dal Codice della strada.

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Per il capo di Gabinetto del sindaco milanese sarebbe quindi arrivata una sanzione superiore ai 600 euro, oltre al ritiro della patente. Ora la decisione definitiva spetterà alla prefettura, chiamata a stabilire la durata della sospensione del documento di guida: il provvedimento potrebbe andare da un minimo di un mese fino a un massimo di tre.

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