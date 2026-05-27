Milano, 22enne muore accoltellato alla stazione Certosa

Secondo le prime ricostruzioni, alla lite avrebbero preso parte almeno una decina di persone di origine sudamericana. A intervenire sul posto, verso le 22.15, i soccorsi ma il giovane era già in condizioni disperate. All’arrivo delle forze dell’ordine, gli aggressori sono però riusciti a far perdere le proprie tracce. Sull’episodio indaga la polizia.

Un 22enne italiano è morto nella notte all’ospedale Fatebenefratelli di Milano dove era stato ricoverato dopo essere stato accoltellato durante una violenta rissa scoppiata al binario 6 della stazione di Milano-Certosa.

Un pirata della strada ha investito a Milano due anziane sorelle sulle strisce pedonali: una è morta, l'altra...

La vittima si chiamava Gianluca Ibarra Silvera, nato in Italia da famiglia originaria dell’Ecuador. Il 22enne si trovava insieme presumibilmente a un parente quando sarebbe stato accerchiato da altri sudamericani che lo hanno accoltellato. Ibarra Silvera aveva dei precedenti per droga. La persona che era con lui è stata invece portata all'ospedale Sacco in codice verde, con leggere abrasioni alla mano e alla gamba destra.

Notizia in aggiornamento