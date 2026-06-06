Milano, lo scontrino della polemica: "Pensavamo di essere a Dubai, 18 euro per la colazione"

Fare colazione in centro a Milano, in due, costa 18 euro. E voi direte: sarà una colazione più che abbondante, con uova, salsiccia, toast, succo di frutta. No, niente di tutto questo. Si parla della più classica delle colazioni italiane: cappuccio e brioche. Proprio così. 4,50 euro di cappuccino e 4,50 euro di brioche farcita: 9 euro a testa, 18 in totale.

È la storia, decisamente folle, raccontata da un lettore del Corriere della Sera, che ha inviato al giornale anche la foto dello scontrino. "Invio una foto di uno scontrino relativo alla consumazione di due cappuccini e due brioche in una pasticceria tra Duomo e Cordusio, che ritengo l’emblema di una follia tutta milanese", scrive il lettore.