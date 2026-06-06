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Milano, lo scontrino della polemica: "Pensavamo di essere a Dubai, 18 euro per la colazione"

sabato 6 giugno 2026
Milano, lo scontrino della polemica: "Pensavamo di essere a Dubai, 18 euro per la colazione"

1' di lettura

Fare colazione in centro a Milano, in due, costa 18 euro. E voi direte: sarà una colazione più che abbondante, con uova, salsiccia, toast, succo di frutta. No, niente di tutto questo. Si parla della più classica delle colazioni italiane: cappuccio e brioche. Proprio così. 4,50 euro di cappuccino e 4,50 euro di brioche farcita: 9 euro a testa, 18 in totale.

È la storia, decisamente folle, raccontata da un lettore del Corriere della Sera, che ha inviato al giornale anche la foto dello scontrino. "Invio una foto di uno scontrino relativo alla consumazione di due cappuccini e due brioche in una pasticceria tra Duomo e Cordusio, che ritengo l’emblema di una follia tutta milanese", scrive il lettore.

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Siamo nel pieno centro della città, certo. Ma un prezzo del genere resta difficile da giustificare. Anche perché, come si ripete spesso, se da una parte il costo della vita continua a salire, dall’altra gli stipendi restano sostanzialmente fermi. 

La storia raccontata dal Corsera non è certo un caso isolato. Qualche mese fa era diventato virale lo scontrino pubblicato sui social da un turista che per due cappuccini con brioche in Galleria Vittorio Emanuele II aveva speso 22 euro. La situazione è decisamente fuori controllo.

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